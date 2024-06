Erpressung in Spittal: Opfer überweiste mehrere tausend Euro

Am Sonntag, den 5. Mai 2024, trat eine unbekannte Täterschaft mittels Messenger Dienst mit einem 31-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau in Kontakt. Nach schriftlicher Konversation und Schaffung einer Vertrauensbasis wurde auf einen weiteren Messenger-Dienst mit Videocall umgestiegen. Dort verleitete die unbekannte Täterschaft den Mann zur Vornahme von sexuellen Handlungen und deren Darstellung via Videocall. In weiterer Folge wurde das Opfer mehrmals mittels Verbreitung von angefertigten Videomaterial an alle seine Internet-Freunde, vor allem Familienmitglieder, zur Überweisung eines Geldbetrages erpresst. Das Opfer tätigte nach den erfolgten Erpressungen im Zeitraum von sechs Wochen insgesamt vier Überweisungen in der Höhe von jeweils mehreren tausend Euro.