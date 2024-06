Einbruchserie geklärt: Rumänische Diebesbande festgenommen

Spurensuche in Graz

Veröffentlicht am 13. Juni 2024

Die vierköpfige Bande, bestehend aus drei Männern und einer Frau im Alter zwischen 32 und 37 Jahren, steht im Verdacht, eine Serie von Wohnhauseinbrüchen begangen zu haben. Nicht nur die Einbrüche in Wohnhäuser wurden ihnen zur Last gelegt, sondern auch Diebstähle aus Opferstöcken in Kirchen sowie der Diebstahl von Blanko Begutachtungsplaketten. Die kriminelle Vereinigung nutzte bei ihren Taten ein Fahrzeug mit französischen Kennzeichen.

Zwei Verdächtige nach Einbruch auf frischer Tat geschnappt

Am 10. Juni 2024 gelang der Polizei der entscheidende Durchbruch: Zwei Verdächtige wurden unmittelbar nach einem Einbruch in ein Wohnhaus auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Bei der Durchsuchung ihres Fahrzeugs stießen die Ermittler auf Bargeld, Schmuck, Einbruchswerkzeug und Handschuhe.

Hausdurchsuchung fördert belastendes Material zutage

Eine weitere wichtige Spur führte die Polizei zu einer Bezugsadresse in Graz. Eine Hausdurchsuchung vor Ort förderte weiteres belastendes Material zutage, darunter Bargeld und Mobiltelefone. Die Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Leoben überstellt, wo sie nun auf ihr Verfahren warten.