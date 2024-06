Mini-Kirchtag & Co.: HAK Villach veranstaltete Inklusionssporttag

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 14:47 / ©HAK Villach

Weit über die Grenzen hinaus geht der Ruf Villachs als Stadt des Kirchtags, Sports und gelebten Miteinanders. Aus diesem Grund beschloss man an der Villacher HAK heuer, diese drei Komponenten zu kombinieren und ein großes Fest der sportlichen Inklusion zu organisieren. Rund 60 Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung aller Altersstufen hatten Gelegenheit, an verschiedenen Sportstationen ihr Können zu zeigen und beeindruckende Erfolge zu erzielen.

Mini-Kirchtag

Unter diesem Motto, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausdrücken soll, wurde die diesjährige Veranstaltung promotet. „Den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern war und den Teilnehmern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, war uns besonders wichtig“, erklärte das Projektteam unisono. Das Event fand in Kooperation mit dem Verein „Special Olympics – Herzschlag Kärnten“ statt. Die Teilnehmer waren begeistert – sowohl vom sportlichen Wettkampf, als auch von der Siegerehrung in Form eines Villacher Mini-Kirchtages.

Special Olympics 2020

Die Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung und die Zusammenarbeit mit Special Olympics ist an der HAK Villach seit langem fixem Bestandteil im Rahmen der Ausbildung in Social Responsibility. In diesem Zusammenhang wurden beispielsweise auch die Special Olympics -Winterspiele 2020 organisiert. „Sport überwindet alle Grenzen, seines sie geografisch, körperlich oder geistig“, erläutert der Direktor der HAK Villach, Florian Buchmayr.