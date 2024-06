Bis zu 30 Grad angesagt: Wann wird es endlich wieder wärmer?

Kärnten befindet sich derzeit mitten in einem Wetterumschwung. Doch Ende der Woche sollen die Temperaturen endlich wieder steigen. Bereits am Freitag soll das Thermometer die 20-Grad-Marke überschreiten, während am Samstag sogar vereinzelt Werte von 25 Grad erwartet werden.

30-Grad-Marke

Die Wetterprognosen deuten darauf hin, dass die warme Phase in der nächsten Woche weiter anhält. Am Montag sind Temperaturen von über 25 Grad prognostiziert und am Dienstag könnte in vereinzelte Regionen die 30-Grad-Marke geknackt werden.

Trotz Gewitter, sommerliche Temperaturen

Allerdings bleibt das Ende der nächsten Woche noch unsicher. „Ab Donnerstag könnte es wieder zu Gewittern kommen, dennoch wird ein drastischer Temperaturabsturz nicht erwartet“, so der GeoSphere-Experte Michael Tiefgraber im Gespräch mit 5 Minuten. Trotz Gewitter sollen die Temperaturen dennoch sommerlich bleiben.