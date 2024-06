30 Grad in Aussicht: Wann wird’s mal wieder richtig Sommer?

Wie drückte es Rudi Carrell in seinem Lied so schön aus: „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war? Ja, mit Sonnenschein von Juni bis September und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr.“ Auf diese Fragen haben die Wetter-Experten eine Antwort.

30er-Ansage lässt aufhorchen

Andreas Frank von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten: „Diese Woche geht es unbeständig weiter. Anfang nächster Woche wird erreichen die Temperaturen dann zwischen 25 und 30 Grad.“ 30 Grad? Diese Aussage lässt aufhorchen. Betrachten wir die Wetterprognose für die kommenden Tage etwas genauer.

Es wird wieder wärmer!

So viel vorweg: Ab dem morgigen Freitag, dem 14. Juni, wird es jedenfalls wieder wärmer, wir können mit 18 bis 24 Grad rechnen. In der GeoSphere-Prognose heißt es: „Im Westen ziehen bereits am Morgen und am Vormittag dichte Wolken einer Warmfront durch. Weiter in Richtung Osten und Südosten startet der Tag hingegen nach rascher Nebelauflösung sonnig. Spätestens am Nachmittag ziehen dann auch hier dichte Wolken durch und sorgen vor allem im Südwesten für lokal leichten Regen.“

Sommertag in Österreich in Aussicht

Schon am Samstag, dem 15. Juni, ist der erste Sommertag in Aussicht: Im Osten Österreichs könnte das Thermometer bis zu 28 Grad anzeigen. Im Westen hingegen bleibt es kühler. „Von Westen erfasst eine Kaltfront das Land. Damit gibt es im Westen ganztägig sehr unbeständiges Wetter mit Sonne, Wolken und Schauern. Sonst startet der Tag oft noch sonnig und erst im Tagesverlauf machen sich Quellwolken sowie nachfolgende Schauer und Gewitter bemerkbar“, so die GeoSphere.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Regen am Sonntag

Am Sonntag, 16. Juni, hingegen wird es wieder unbeständiger. „Es gehen verbreitet Regenschauer nieder. Im Tagesverlauf bessert sich das Wetter im Norden und Osten allerdings deutlich und die Sonne zeigt sich immer öfter. Im Bergland sowie auch im Süden und Südosten steigt dann am Nachmittag die Gewitterneigung.“ Fazit: Wir können hier und dort wieder mit Regen rechnen. Und die Temperaturen? Die erreichen maximal 18 bis 27 Grad.

Wann kommt der 30er?

Spannend wird es dann ab Montag, 17. Juni. Regen sollte sich nur im Berg- und Hügelland zeigen. „Im Flachland bleibt es voraussichtlich stabil“, weiß die GeoSphere Austria. Die Tageshöchsttemperaturen bewegen sich zwischen 24 und 28 Grad. Es bleibt also sommerlich warm. Und wie sieht es nun mit unserem 30er aus? Dazu gibt die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) eine Prognose ab: „Am Dienstag, dem 18. Juni, dürfte es dann das erste Mal seit Mitte April wieder 30 Grad und mehr in Österreich geben. Vermutlich gehen sich 30 oder gar 31 Grad so ziemlich in jedem Bundesland aus.“ Da haben wir also die Antwort.