„Suchtsituation“ in Kärnten: Markt wird von Drogen überschwemmt

Laut Gesundheitsreferentin Beate Prettner ziehen sich Suchterkrankungen durch alle Alters- und Gesellschaftsschichten. „Wenn man von Sucht spricht, ist meistens Drogensucht gemeint. Tatsache ist aber: Die Sucht hat viele Gesichter. Nikotinsucht und Alkoholsucht etwa führen zu viel mehr Todesopfern. Rauchen ist die am weitesten verbreitete Sucht in Österreich. Jede fünfte Person raucht täglich – auch in Kärnten. Tabakrauchen ist in Österreich gemäß aktuellen Schätzungen für 14.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich“, sagte Prettner.

Sucht kann man nicht singulär betrachten

Ferner würde jede siebte Person in Kärnten in einem gesundheitsgefährdenden Ausmaß Alkohol konsumieren. Ein solches Verhalten sei bei Männern doppelt so häufig feststellbar ist wie bei Frauen. „Wir dürfen auch nicht die Spielsucht, die Konsumsucht, die Esssucht, die Medien- und Internetsucht vergessen – diese bringen unsagbares Leid für die Betroffenen und deren Familien mit sich“, warnte die Gesundheitslandesrätin. Sucht könne demnach nicht singulär betrachtet werden.

16 Drogentote in Kärnten

Fasst man die Drogensituation kurz zusammenfassen, ist zu sagen: Sie ist steigend und massiven Einflüssen ausgesetzt. „Wie der im Feber dieses Jahres präsentierte GÖG-Bericht zeigte, gab es österreichweit im Jahr 2022 248 Todesfälle aufgrund von illegalem Drogenkonsum; das war ein Plus von 13 Todesfällen. 16 dieser 248 Todesopfer wurden in Kärnten verzeichnet. Das war ein Plus von zwei. Damit befand sich Kärnten österreichweit an 5. Stelle. Im Vorjahr, also 2023, ist die Zahl der Todesfälle weiter gestiegen: und zwar auf 23. Für die anderen Bundesländer gibt es dazu noch keine Zahlen“, informierte Prettner.

Immer mehr neue Substanzen

„Die größte Herausforderung, vor der wir stehen, ist: Der Markt wird massiv mit Drogen überschwemmt; vom Darknet gar nicht zu reden. Zudem tauchen immer mehr neue Substanzen auf, die in großer Experimentierbereitschaft getestet werden“, hielt Expertin Barbara Drobesch fest. Sehr schwierig sei es, Suchterkrankte dazu zu animieren, Hilfe anzunehmen. Wie Drobesch erklärte, wurden im Vorjahr 4.500 Personen betreut, ca. 2.700 davon haben illegale Substanzen konsumiert. „Es gelingt uns zusehends, mit mehr Betroffenen in Kontakt zu kommen; hilfreich dabei ist unter anderem das Spritzenaustausch-Programm. Es ist bei manchen Betroffenen die einzige Möglichkeit, sie an unsere Hilfsmaßnahmen heranzuführen.“

Suchtpräventionsprogramm PLUS

Eva Maria Adlmann, Leiterin der Suchtprävention, stellte fest: „Wir haben im Vorjahr mehr als 20 Prozent der 15- bis 19-Jährigen mit unterschiedlichsten Präventionsangeboten erreicht. Zudem haben wir mittlerweile mehr als 2000 Lehrkräfte als Schlüsselkräfte und Multiplikatoren ausgebildet. Alleine für das Suchtpräventionsprogramm „PLUS“ wurden rund 380 Lehrer geschult. Sie alle arbeiten präventiv direkt in den Klassenzimmern.“ Bei Auffälligkeiten würden diese die Suchtprävention des Landes kontaktieren.

„Sucht“-Budget

Laut Prettner wird das „Sucht“-Budget jedes Jahr aufgestockt. 2023 waren es rund 5,1 Millionen Euro. Im heurigen Jahr ist das Plus mit einer Million Euro sehr deutlich. Notwendig macht das unter anderem der laufende Ausbau an Therapieplätzen, die teuer sind. Aber auch im Präventionsbereich beläuft sich die Steigerung auf knapp 20 Prozent.