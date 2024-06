Verkehrs-Meldungen aus Villach: Hier findest du alle Informationen

Instandsetzungsarbeiten entlang der Treffner Straße sowie im Kreuzungsbereich Treffner Straße / Meister-Thomas-Straße führen von 15. Juni bis 5. Juli zu Verkehrsbehinderungen. Wegen Schlägerungsarbeiten infolge von Schädlingsbefall kommt es in der Bruno-Kreisky-Straße von 13. Juni bis 1. Juli ebenfalls zu Verkehrsstörungen

Gebetsfeier

Wegen einer Gebetsfeier des bosnischen Kulturvereins in der Heizhausstraße gibt es am 16.

Juni von 5 bis 9 Uhr eine Umleitung. Die Heizhausstraße wird ab dem Kreuzungsbereich mit der Völkendorfer Straße als Einbahnstraße in Fahrtrichtung Othmar-Crusiz-Straße geführt.

Grabungsarbeiten

Grabungsarbeiten im Zuge an der Wasserversorgungsleitung in der Landskroner Siedlerstraße vom Kreuzungsbereich mit der Dr. Graber-Straße bis zum Kreuzungsbereich mit der Steinbruchstraße sowie in den Kreuzungsbereichen Landskroner Siedlerstraße / Beethovenstraße und Landskroner Siedlerstraße / Mittelweg verursachen vom 13. Juni bis 23. August an einzelnen Tagen eine Sperre der Straße. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet.