Scotch & Soda: Mode-Kette nun auch in Österreich in Konkurs

"Scotch & Soda" ist nun auch in Österreich in Konkurs.

1,1 Millionen Euro Gesamtverbindlichkeiten, 24 betroffene Gläubiger und 22 Dienstnehmer: Das sind die wichtigsten Zahlen der Insolvenz von „Scotch & Soda Austria“. Am heutigen Donnerstag, dem 13. Juni, wurde beim Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren über das Vermögen des Mode-Unternehmens eröffnet. Es gibt insgesamt drei „Scotch & Soda“-Standorte in Österreich. Zwei in Wien, in der Seilergasse und in der Zollgergasse, sowie im Outlet-Center Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland.

Internationale Mode-Kette

Der KSV 1870 teilt zur Insolvenz mit: „Die Schuldnerin ist Teil der international tätigen, von der niederländischen S&S Europe B.V betriebenen Scotch & Soda Gruppe. Das Geschäftsmodell war auf den Verkauf von Kleidung unter den Textilmarken Scotch & Soda, Scotch & Soda Amsterdam Couture, Scotch P’tite, Maison Scotch La Femme Selon Marie, Maison Scotch, Scotch Shrunk, Scotch R’Belle ausgerichtet.“

Schließung unumgänglich?

Bereits am Mittwoch, dem 12. Juni, wurde über die niederländische Muttergesellschaft ein Konkursverfahren eröffnet. Aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit war in der Folge eine Insolvenz-Eröffnung auch für die österreichische Tochtergesellschaft unvermeidlich, heißt es vom KSV 1870. „Der Insolvenzverwalter wird rasch zu prüfen haben, ob das Unternehmen fortgeführt werden kann oder eine Schließung unumgänglich ist. Nähere Informationen, ob eine Sanierung geplant ist, liegen dem KSV1870 bis dato nicht vor, so Jürgen Gebauer, KSV1870 Leiter Unternehmensinsolvenz Wien/Niederösterreich/ Burgenland.