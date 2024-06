Das Noppelbad ist zurück: Freibad startet in die Badesaison

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 17:31 / ©GBG/Foto Fischer

Nachdem die langjährige Bademeisterin in den wohlverdienten Ruhestand ging, musste das Bad einen Sommer pausieren. Doch nun steht einer neuen Badesaison nichts mehr im Wege, da es gelungen ist, engagierte Mitarbeiter der GBG für die Badeaufsicht zu gewinnen und diese erfolgreich auszubilden. In den vergangenen Monaten haben acht Personen intensiv trainiert und kürzlich die Prüfung zur Badeaufsicht mit Bravour bestanden.

Neue Ära der Sicherheit im Noppelbad

Die frischgebackenen Badeaufsichtspersonen werden ab sofort für die Sicherheit der Badegäste sorgen. Bürgermeisterin Elke Kahr freut sich über die Wiedereröffnung des Kinderbades und betonte in ihrer Rede: „Ich darf mich bei allen Beteiligten bedanken, die die Eröffnung des Noppelbades ermöglicht haben. Es ist wichtig, dass wir Kolleg:innen haben, die auf unsere Kinder, egal woher sie kommen, gut aufpassen, damit sie den Badespaß heuer und die kommenden Jahre erleben können.“

Lob für gelungene Wiedereröffnung des Noppelbads

Dem Dank schloß sich auch GBG-Geschäftsführer Günter Hirner an: „Ich möchte mich bei all meinen Mitarbeiter:innen bedanken, die sich in den letzten Wochen und Monaten eingesetzt haben, dass wir nunmehr den Auftrag der Stadt Graz auch umsetzen können, das Noppelbad wieder zu eröffnen. Danke, Ihr wart und seid großartig!“

„Die Kinder sind so lieb und dankbar, sie freuen sich einfach“

Auch die neue Badeaufsicht blickt mit Begeisterung auf ihren kommenden Einsatz. Margit Konrad, die bereits in den Jahren zuvor die Bademeisterin Anita Ziegler unterstützt hat, weiß, wieviel Spaß der neue Job macht: „Die Kinder sind so lieb und dankbar, sie freuen sich einfach, dass sie ins Bad kommen dürfen. Und auch für die Eltern ist es eine großartige Sache, da es ja komplett kostenfrei ist.“

Saisonstart: Samstag, 15. Juni

Die Wiedereröffnung für die Grazer findet am Samstag, den 15. Juni, statt. Das Noppelbad bietet ein idyllisches Ambiente mit einem Kleinkindbecken von 80 cm Tiefe, inmitten einer Grünanlage und schattigen Plätzen. Zusätzlich gibt es einen Tischtennistisch. Die ruhige Lage in der Gaswerkstraße wird durch die Nähe zu zahlreichen Geschäften ergänzt, die eine gute Möglichkeit bieten, sich zwischendurch zu stärken. Die Öffnungszeiten des Noppelbades sind täglich von 10 bis 18 Uhr, vom 15. Juni bis zum 15. September.