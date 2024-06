Kärntens Schulen: Christen weit voran

In Wien gehören lediglich 21 Prozent dem katholischen Glauben an, ohne Bekenntnis sind 26 Prozent. Die Bildungsdirektion erhob die genauen Zahlen des Schuljahres 2023/2024. Demnach sind 25.217 der insgesamt 34.544 Pflichtschüler (Volksschulen, Mittelschulen, Berufsschulen, Sonderschulen, Polys) zwischen Glockner und Koralm Katholiken. Das entspricht 72,9 Prozent aller Mädchen und Buben, als knapp drei Viertel. 10,6 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind evangelische Christen, dazu kommen in absoluten Zahlen 920 orthodoxe sowie 34 altkatholische Christen.

Interessante Kennzahlen

Nun zu zwei interessanten Kennzahlen, die sich in Kärnten massiv von Wien unterscheiden. Demnach sind 8,7 Prozent der heimische Pflichtschüler islamischen Glaubens, in absoluten Zahlen 3009 Kinder. Wie erwähnt, sind es in Wien 35 Prozent. Nur 4,3 Prozent oder 1.494 sind ohne Bekenntnis. Zum Vergleich: In Wien sind es 26 Prozent. Es gibt im aktuellen Schuljahr auch drei Buddhisten, zwei Mormonen, 24 Zeugen Jehovas und 167 einer Freikirche angehörige Kinder.