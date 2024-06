Alles für die Fisch: Eine Fisch-Prozession durch die Wiener Innenstadt

„Der Fisch ist mein Lieblingstier. Er ist interessant. Er lebt im Wasser und er stirbt an Land. Der Fisch hat Schuppen. Er besticht durch Eleganz. Er hat so schöne Flossen und einen kräftigen Schwanz. Sein Leben ist von Anfang an sehr bewegt“, wie schon der deutsche Liedermacher Funny van Dannen in seiner Ode an den Fisch dichtet.

Alles über den Fisch in Wien

Angelehnt an religiöse Prozessionen, karnevaleske Umzüge und politische Demonstrationen können am morgigen Freitag, dem 14. Juni, Fisch-Begeisterte, ausgestattet mit Prozessionsgeräten und Pop-Up Ausstellungen zu Denkmälern und Erinnerungsorten an den Fisch-Handel in der Innenstadt pilgern: Von der Fischerstiege und der Kirche der Fischer und Donau-Schiffer führt der Weg zu den historischen Wiener Fischmärkten. Die Runde führt vom Hohen Markt, zum Donaukanal, zum Karlsplatz und zum Naschmarkt.

Fischlieder, Fingerfood und Co.

Begleitet wird die Gruppe von Experten, die aus gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Blickwinkeln das Verhältnis von Fisch und Stadtgesellschaft erörtern. Neben einer musikalischen Untermalung mit Fischliedern kommt natürlich auch fischiges Fingerfood nicht zu kurz.