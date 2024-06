Jugendlicher (14) kapert fremdes Boot und gönnt sich Spritztour

Alarmiert wurde das Stadtpolizeikommando Donaustadt am Mittwoch, dem 12. Juni, um 20.05 Uhr wegen eines mutmaßlichen Motorboot-Diebstahls in Wien-Donaustadt, 22. Bezirk. Schnell war klar, wer dahintersteckt: Ein 14-jähriger Österreicher wurde angehalten. Der Jugendliche betrat davor unbefugt ein fremdes Grundstück und löste ein am Bootssteg angebundenes Elektroboot. Mit diesem fuhr er dann entlang der Alten Donau mit drei Freunden, bis er das Boot schlussendlich am Ufer abstellte und dieses zurückließ. Er wurde vorläufig festgenommen.

Moped ebenso kurzgeschlossen

Das Boot konnte von den Beamten der Wasserpolizei „Novara“ gesichert werden. “ Im Zuge einer Personsdurchsuchung wurden ein Schraubenzieher bei dem 14-Jährigen sowie in unmittelbarer Umgebung ein Seitenschneider vorgefunden. Weiters teilte der 14-Jährige den Beamten mit, dass er mittels Schraubenzieher zwei Tage zuvor ein Elektromoped kurzschloss und dieses anschließend ebenfalls unbefugt gebrauchte. Es konnte dem Besitzer mittlerweile wieder ausgefolgt werden. Weitere Erhebungen laufen“, so die Polizei.