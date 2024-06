27 Fahrgäste an Bord: Busfahrer fuhr betrunken durch die Gegend

Der Bus, besetzt mit 27 Fahrgästen eines Tagesausfluges, konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Bestreifung auf der L205, kurz vor Podersdorf am See, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland, wahrgenommen und im Ortsgebiet angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde beim 45-jährigen Buslenker aus dem Burgenland Alkoholgeruch wahrgenommen und der vor Ort durchgeführte Alkomattest verlief positiv. Die Fahrgäste konnten mit einiger Verspätung die Fahrt mit einem Ersatzchauffeur fortsetzen. Die entsprechenden Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörde (Alkoholisierung) und an das Gericht (Gefährdung der körperlichen Sicherheit) wurden erstattet.