Drogen aus Holland „importiert“: Cobra nimmt Dealer fest

Ein in Österreich vorbestrafter, Ungar ist verdächtig und geständig, im Zeitraum von vor etwa einem Jahr bis 10. Juni 2024 Suchtgifthandel mit Amphetamin, Methamphetamin und einer unbekannten Stückzahl Ecstasy-Tabletten begangen zu haben. Vorschriftswidrig soll der 28-Jährige die Suchtmittel in Teilmengen in den Niederlanden bei einer Bezugsquelle bestellt und durch einen ungarischen Privattaxichauffeur nach Österreich aus dem Ausland aus und ins Inland eingeführt haben. Das Suchtgift soll der Beschuldigte im Großraum Linz, Oberösterreich, zur Gänze gewinnorientiert verkauft haben. Die Festnahme des Beschuldigten erfolgte am 10. Juni 2024 durch Beamte der DSE/EKO Cobra und dieser wurde aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt.