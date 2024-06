Über 4.000 Euro Strafe: LKW-Fahrer muss jetzt blechen

Im Zuge einer Verkehrsstreife konnte am 7. Juni, um 13 Uhr, in Wien-Simmering, 11. Bezirk, ein LKW mit französischem Kennzeichen in einem offensichtlich desolaten Zustand wahrgenommen werden. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug zur weiteren technischen Beurteilung der Landesfahrzeugprüfstelle in Wien-Simmering vorgeführt. Des Weiteren befand sich die mitgeführte Ladung (Baumaschinen) in einem völlig ungesicherten Zustand. Darüber hinaus senkte sich bereits der Ladeboden aufgrund des hohen Eigengewichts der Baumaschinen. Der Unterboden brach teilweise weg, sodass ein Durchbrechen jederzeit möglich gewesen wäre.

Diverse Anzeigen 28 technische Mängel, davon fünf Gefahr in Verzug

45 Anzeigen nach den Bestimmungen des KFG

zwei Anzeigen Ladungssicherung

zwei Anzeigen Überladung

eine Anzeige IG-L

zwei Anzeigen EGVO-Sozialvorschriften – Lenk und Ruhezeiten

Abnahme der Kennzeichen sowie des Zulassungsscheins mit Untersagung der Weiterfahrt

Einhebung einer vorläufigen Sicherheit iHv 4200 Euro