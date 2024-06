Gegen Tiertransport: Aktivisten protestierten in Klagenfurt

Dass Lebendtiertransporte in Drittstaaten besonders qualvoll sind, ist längst bekannt. Immer wieder kommt es dabei zu schrecklichen Tragödien, wie z.B auf einem Schiff im Hafen von Kapstadt, welches mit 19.000 Rindern beladen war und die Tiere unter grauenhaften Zustände tief in ihren Exkrementen gestanden sind, so der VGT.

Enormes Tierleid

Österreich verursacht alleine durch die Exporte von Rindern unter dem Vorwand des Herdenaufbaus in Drittstaaten enormes Tierleid – gar nicht zu reden von den jährlichen Exporten von Millionen anderen lebenden Tieren. Die Grausamkeit solcher Transporte wurde schon oft genug in einer Deutlichkeit aufgezeigt, dass es eigentlich jeder Person unmöglich sein müsste, sie zu ignorieren, so heißt es seitens des Vereins.

Tiermasken und Schilder

Anlässlich des „Internationalen Tages gegen Tiertransporte“ haben die Aktivisten des VGT heute, 13. Juni 2024, die Forderung eines Verbots von Drittstaatenexporten bei einer Protestaktion am Stephansplatz in Wien lautstark zum Ausdruck gebracht. Auch in Klagenfurt, Innsbruck und Salzburg haben in den vergangenen Tagen VGT-Proteste mit Schildern, Transparenten und Tiermasken stattgefunden.