Axt-Schläger von Wien war bereits amtsbekannt

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 19:27 / ©LPD Wien

Immer mehr schockierende Details zu dem Mord vom Dienstagabend, 11. Juni, in Floridsdorf, 21. Bezirk, Wien, kommen ans Licht. Man möchte sich nicht vorstellen, was die 22-jährige Chilenin mitmachen musste. Sie und der 26-jährige Rumäne waren Mitbewohner. An jenem Abend dürfte er aber völlig durchgedreht sein, warum ist nicht klar.

Grausame letzte Augenblicke

Um Hilfe winselte die 22-jährige Chilenin in den Augenblicken vor ihrem Tod. Noch bevor ihr Mörder in das Zimmer stürmte, alarmierte sie zwei Arbeitskollegen, die sofort zu ihr fuhren und die Polizei riefen. Doch leider war es schon zu spät, als die Polizisten eintrafen. Die junge Frau wurde mit massiven Kopfverletzungen tot aufgefunden. Ihr Angreifer: ihr 26-jähriger Mitbewohner aus Rumänien. Mit einer Axt hatte er sie tödlich verletzt. Nach der Bluttat flüchtete er samt Tatwaffe auf die Straße und wollte auf Polizisten losgehen. Schüsse wurden abgefeuert, die für den Axt-Mörder tödlich waren.

Wegen Selbstgefährdung amtsbekannt

Wie sich nun herausstellte, war der 26-jährige Axt-Schläger bereits vor der Tat immer wieder aufgefallen. Seit 2020 war er der Polizei schon bekannt. Immer wieder kam es zu Einsätzen wegen Selbstgefährdung. Der junge Rumäne wurde daher mehrmals in Spitäler eingeliefert. Er dürfte an einer psychischen Erkrankung leiden. Zum letzten Mal war er Ende 2023 im Krankenhaus. Wieso aber gab es keine strengeren Maßnahmen, wenn er schon früher auffällig geworden war? Wie Katrin Skala von der Uni-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie gegenüber dem ORF erläutert, könnten Personen mit psychischen Erkranken nur dann gegen ihren Willen eingesperrt werden, wenn ein Gefährdungselement, wie etwa Selbst- oder Fremdgefährdung, besteht. Das muss aber ärztlich festgestellt werden. Ein Gericht kontrolliert das Gefährdungselement und entscheidet dann auch, ob die Personen entlassen werden kann.