Hessische Meisterschaften: Paragleiter (62) stürzte ab

Spittal an der Drau

Am 13. Juni 2024 gegen 16.15 Uhr startete ein 62-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem Paragleiter vom Startplatz für Hänge- und Paragleiter auf der Emberger Alm im Zuge der hessischen Meisterschaften zu einem Wettkampfflug ins Tal nach Greifenburg.

Mit der Rettung ins Krankenhaus

Noch während der Startphase wurde der Gleitschirm von einer Windböe erfasst, worauf der Pilot die Kontrolle über das Fluggerät verlor und noch während der Startphase am Starthang zu Sturz kam. Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.