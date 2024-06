Fahrradtour: Mädchen (13) stürzte und wird ins Krankenhaus eingeliefert

Am 13. Juni gegen 16.50 Uhr fuhr im Zuge der Schulsport-Wochen eine Gruppe Schüler aus Niederösterreich (ca. 20 Personen) mit ihren Fahrrädern von der Taborhöhe in Richtung Faak am See. Auf der Taborstraße kurz vor der Einmündung in die Egger Straße in Petschnitzen, fuhr ein 14-jähriger Schüler einer 13-jährigen Schülerin hinten auf.

Mit Rettung ins LKH

Der 14-jährige Schüler lenkte sein Fahrrad daraufhin nach links, weshalb eine weitere 13-jährige Schülerin ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und mit dem Schüler zu Sturz kam. Die beiden gestürzten Jugendlichen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht.