Für guten Zweck: Morgen werden Windschutzscheiben geputzt

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 21:19 / ©Lena Sonntagbauer

Am Freitag steht bei McDonald’s wieder Putzen für den wohltätigen Zweck am Programm. Beim beliebten „Car Wash Day“ lassen McDonald’s Mitarbeiter in ganz Österreich die Windschutzscheiben der McDrive Gäste gegen eine freiwillige Spende zugunsten der Ronald McDonald Kinderhilfe glänzen.

Ronald McDonald Kinderhilfe

Auch dieses Jahr werden zahlreiche, freiwillige Helfer zu Schwamm und Kübel für den guten Zweck greifen. Der gesamte Spendenerlös kommt der Ronald McDonald Kinderhilfe zugute, die österreichweit Familien mit schwer kranken Kindern ein „Zuhause auf Zeit“ in Spitalsnähe ermöglicht.