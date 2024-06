„Busfahren im Alltag“: Praxis-Training für Menschen mit Einschränkungen

Am 23. Juni

Veröffentlicht am 13. Juni 2024, 21:31 / ©Marta Gillner

Ein besonderes Angebot wird es am Sonntag, 23. Juni, von 15 bis 17 Uhr auf dem Gelände des Busunternehmens Dr. Richard in der Seebacher Allee 16 geben. Dr. Richard und die Stadt

Villach laden in Kooperation mit „ÖZIV Kärnten“ Menschen mit eingeschränktem Geh- oder

Sehvermögen zur Informationsveranstaltung „Barrierefrei Busfahren im Alltag“.

Abläufe üben

Es wird die Möglichkeit geboten, die Fahrzeuge in Ruhe kennenzulernen und Abläufe einzuüben. „Damit Betroffene ohne Unsicherheiten unsere Busse nutzen können und immer sicher ans Ziel kommen“, sagt Stadtrat Sascha Jabali Adeh.

BUS:SI-Linein

Dafür stehen Fahrzeuge der städtischen BUS:SI-Linien bereit, aber auch ein kleinerer Bus, wie er noch heuer auf den künftigen Linien des Mikro-ÖV verkehren wird. Das Training ist natürlich kostenlos.