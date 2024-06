Am 15. Juni: SchlÃ¼sselbÃ¤nder werden in Klagenfurt verschenkt

Wie auch schon in den Jahren zuvor – hat sich die Inhaberin von KĂ€rntens grĂ¶ĂŸtem WollfachgeschĂ€ft wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen. „Wir haben unsere große Handarbeitscommunity via Facebook und Instagram aufgerufen, SchlĂŒsselbĂ€nder zu

hĂ€keln und zu stricken. Diese verschenken wir am 15. Juni ab 10 Uhr vormittags in der Klagenfurter Innenstadt an Passanten!“, erklĂ€rt Helga Wohlgemuth aus Maria Saal.

1.500 SchlĂŒsselbĂ€nder

Die Unternehmerin darf sich ĂŒber regen Zuspruch und UnterstĂŒtzung aus ganz Österreich und Deutschland freuen. TĂ€glich treffen neue BĂ€nder in dem weit ĂŒber KĂ€rntens Grenzen hinaus bekannten HandarbeitsgeschĂ€ft ein. An die 1500 handgefertigte SchlĂŒsselbĂ€nder sollen so am 15. Juni den Besitzer wechseln.

Workshop HĂ€keln I: Mittwoch von 15.30 bis 17.30 Uhr

Stricken: Donnerstag von 15.30 bis 17.30 Uhr

HĂ€keln II: Freitag von 15.30 bis 17 Uhr

Wo? Wolle Wohlgemuth, Maria-Saaler-Berg-Weg 1, 9063 Maria Saal

