Hagel- und Unwetterschäden: „Wo geht die Reise hin?“

Extremwetterereignisse mit zentimetergroßen Hagelkörnern & Co. sorgen alle Jahre wieder für Rekordschadenszahlen in Österreich.

„Wo geht die Reise hin?“ Diese Frage stellen sich Österreichs Versicherer, nachdem im Vorjahr wieder enorme Schäden durch Unwetter hierzulande verursacht wurden. Und auch dieses Jahr erwartet man wieder Rekordschadenszahlen. Bereits in der vergangenen Woche haben schwere Unwetter vor allem im Osten Österreichs Millionenschäden angerichtet. Es brauche eine „gesamtstaatliche Lösung, um Schäden besser auszubalancieren“, so die Versicherer in einer Aussendung. Eine Zunahme der Intensität von Extremereignissen sei heutzutage deutlich spürbar.

„Schadenshöhen in letzten Jahren sind auf hohem Niveau“

Während Naturkatastrophen und Extremwetterereignisse zunehmen, würde sich die Vorbereitung auf diese in Österreich eher schleppend gestalten. Die Risiken würden noch immer stark unterschätzt, gefährdet seien nicht nur einzelne Regionen weit weg vom eigenen Wohnort, sondern alle Bundesländer gleichermaßen. „Dabei sind auch die Schadenshöhen in den letzten Jahren auf hohem Niveau, jährlich wird fast eine Milliarde Euro an Schäden verzeichnet“, so Christian Eltner, Generalsekretär des österreichischen Versicherungsverbandes „VVO“.

Es braucht weitere politische Schritte

Um die Versicherbarkeit von Naturgefahren in Österreich in Zukunft allerdings flächendeckend gewährleisten zu können, bedürfe es weiterer politischer Schritte, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen zu können. „Nur eine gemeinschaftliche, solidarische Lösung kann die Versicherung von Elementarereignissen ermöglichen. Es muss sichergestellt werden, dass es geeignete rechtliche Vorschriften gibt, die eine entsprechend große Risikostreuung für die österreichischen Versicherer ermöglicht“, erläutert Eltner.

Extremwetterereignisse können immer schwerer vorhergesagt werden

Neben den verursachten Schäden und den persönlichen Schicksalen haben diese Extremwetterereignisse noch etwas gemein: Es wird immer schwieriger, sie vorherzusagen und deren Ausmaß zu beurteilen. Risikozonierungssysteme leisten dabei eine wesentliche Unterstützung. Das Projekt „HORA“ zeigt etwa, wie häufig und wie groß es im Schnitt in einer Region hagelt oder aber auch, welche Regionen besonders von Hochwasser betroffen sind.

So können Naturgefahren sichtbarer gemacht werden

„Neben der Schärfung der Risikowahrnehmung liegen die Ziele von HORA vor allem in der Bewusstseinsbildung. Die breite Bevölkerung erhält klare und transparente Informationen über Naturgefahren und soll dabei zur Eigenvorsorge angeregt werden. Mit HORA gelingt es, Naturgefahren besser sichtbar und (be-)greifbar zu machen“, betont Klaus Scheitegel, Vizepräsident des österreichischen Versicherungsverbandes VVO, abschließend.