Hackerangriff: Kärntner Firma wurden hunderte Euro abgebucht

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 07:21 / ©Thaut Images / stock.adobe.com

Bereits vor einer Woche, am 7. Juni, wurde eine 40-jährige Firmeninhaberin aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten) von einer Mitarbeiterin ihrer Bank angerufen und in Kenntnis gesetzt, dass jemand versucht habe, Geld von ihrem Firmenkonto abzubuchen. Das habe man jedoch seitens der Bank vorab verhindern können.

Weitere Erhebungen werden geführt

Am 12. Juni rief die Bank dann aber noch einmal an. Nunmehr seien offenbar doch zwei Abbuchungen in der Höhe von jeweils mehreren hundert Euro erfolgt, erklärte man ihr. Es dürfte dabei um eine Cyberattacke auf das Zahlungssystem im Internet gehandelt haben, vermutet die Polizei nun. Weitere Erhebungen werden noch durchgeführt.