In Tränen ausgebrochen: Vater konnte bei Hochzeit der Tochter dabei sein

Melanie wollte am Tag ihres 30. Geburtstages ihren Verlobten standesamtlich in Oberösterreich heiraten. Ein Problem, das die Familie aber verzweifeln ließ, war, dass Melanies Vater, Wolfgang, aufgrund einer schweren Erkrankung seit Jahren bettlägerig und auf medizinische und pflegerische Betreuung angewiesen ist. Wie also soll der Vater zur Hochzeit der eigenen Tochter gelangen? An diesem Punkt kommt der „Verein -Rollende Engel-„ ins Spiel.

Alle Familienmitglieder und Freunde begrüßten Wolfgang

„Unsere ehrenamtlichen Wunscherfüller Anita, Monika und Florian machten sich am Tag der Hochzeit auf den Weg in die Pflegeeinrichtung. Dort wurden sie bereits von den Pflegekräften erwartet und alles war bestens vorbereitet“, heißt es seitens der Wunscherfüller. Mit dem Team ging es dann zum Standesamt, der Empfang durch die Gäste sei herzlich und warm gewesen. „Alle Familienmitglieder und Freunde kamen zu unserem Fahrzeug und begrüßten Wolfgang. Dieser brach in Tränen aus und konnte es kaum glauben, dass es ihm heute ermöglicht wird, mit dabei sein zu können.“ Als dann auch noch seine Tochter ins Fahrzeug stieg, konnte auch sie die Tränen nicht mehr zurückhalten.

Wunscherfüller hat weitere Überraschung parat

Doch damit noch nicht genug. Bei der Trauung hatte Wunscherfüller Florian nämlich gleich noch eine Überraschung für das glückliche Brautpaar parat. Der Brautvater konnte zwar nicht mehr gut sprechen, am Vorabend haben die Pflegekräfte sich mit ihm zusammengesetzt und einige Worte über seine Tochter zusammengeschrieben. Diese durfte der Wunscherfüller nun vor den Gästen vortragen. „Nicht nur Wolfgang und das junge Brautpaar weinten, sondern auch die zahlreichen Gäste im Saal waren von diesen Worten sehr beeindruckt und mitgenommen“, berichtet der „Verein -Rollende Engel-„.

Vor Gemeindeamt wurden viele Fotos gemacht

Anschließend wurden vor dem Gemeindeamt, wo bereits die Agapa aufgebaut war, noch viele Fotos gemacht. Nach einiger Zeit wurde der schwer kranke Vater jedoch müde, woraufhin alle beschlossen haben, dass es Zeit wurde, wieder ins Pflegeheim zurückzufahren.