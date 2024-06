Polizeihubschrauber verfolgt Kärntner – dann wird er angehalten

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 08:01 / ©LPD Kärnten

Im Zuge eines Grenzüberwachungsfluges beobachtete die Besatzung des Polizeihubschraubers am gestrigen Donnerstag, den 13. Juni um 22.50 Uhr, eine Person, die offensichtlich in einem Maisacker bei Kirschentheuer (Ferlach, Kärnten) Cannabispflanzen setzte. Kurz darauf setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr vom Acker weg.

18 Cannabispflanzen wurden sichergestellt

Unter ständiger Beobachtung lotste die Besatzung des Polizeihubschraubers die alarmierten Bodenkräfte zum fahrenden Auto. Nach kurzer Zeit wurde der Mann, ein 27-jähriger Ferlacher, von einer Polizeistreife angehalten. Im Fahrzeug des Mannes und im Acker wurden 18 Cannabispflanzen sichergestellt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.