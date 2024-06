Montag ist Filmtag: Sommerkino in Graz startet am 17. Juni

Auf der Murinsel gibt es eine spannende Auswahl an österreichischen und internationalen Filmklassikern, die von 1916 bis 2004 reichen. Diese Filme wurden vom Filmzentrum im Rechbauerkino sorgfältig ausgewählt, um jungen Grazer ein unvergessliches Kinoerlebnis zu bieten.

Startschuss am 17. Juni mit „Pretty in Pink“

Los geht’s am Montag, den 17. Juni, um 21 Uhr mit der Kult-Romantikkomödie „Pretty in Pink“. Eine Woche später, am 24. Juni, erwartet euch „Das wandelnde Schloss“. Das Sommerkino bietet also jeden Montag eine neue filmische Überraschung!

Freier Eintritt und flexible Spielorte

Der Eintritt ist frei, und es gilt das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Bei schönem Wetter finden die Vorführungen im Amphitheater der Murinsel statt, bei Regen wird ins Murinsel Café ausgewichen. So steht einem unbeschwerten Filmabend nichts im Wege. Vor jedem Filmstart sorgt Alex Desmond mit Hintergrundinfos und Anekdoten für die richtige Einstimmung. An ausgewählten Terminen gibt es sogar Livemusik und Partystimmung.