Tolle Leistungen: Villacher Volksschüler überzeugen bei „RAIKA“-Finale

Sechster wurden die Volksschüler der VS10 Vassach aus Villach beim Landesfinale des "RAIKA"-Volksschulcups in St. Veit an der Glan.

Sechster wurden die Volksschüler der VS10 Vassach aus Villach beim Landesfinale des "RAIKA"-Volksschulcups in St. Veit an der Glan.

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 08:28 / ©zVg / kk

Am Mittwoch, 12. Juni, fand das Landesfinale des „RAIKA“-Volksschulcups in St. Veit an der Glan statt. Mit dabei waren auch die Mädels und Jungs der VS10 Vassach aus Villach. Von den zehn besten Mannschaften Kärntens erreichten sie den hervorragenden sechsten Platz. Und die Verantwortlichen versprechen bereits jetzt: Die Villacher Volksschüler werden auch im kommenden Jahr wieder mit dabei sein.