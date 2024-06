EM 2024: Public Viewing-Hotspots in der Steiermark

Heute startet die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland – und die Steiermark ist im Ausnahmezustand! Zahlreiche Public Viewing-Möglichkeiten laden Fans dazu ein, die Spiele gemeinsam zu erleben.

Großes Public Viewing im Murtal

In Knittelfeld gibt es das größte Public Viewing des Murtals. Alle 51 EM-Spiele werden auf einer riesigen Leinwand am Hauptplatz übertragen. Das Team rund um Burg-Chef Robert Neumann sorgt für Verpflegung, und zur Eröffnung gibt es Live-Musik von Matakustix und „Alle Achtung“. Auch vor den Österreich-Spielen und dem Finale am 14. Juli wird ein spannendes Rahmenprogramm geboten.

Fußball und Kultur in Liezen

Die SC-Faschingsbar in Liezen verwandelt sich während der EM in einen Hotspot für Fußballfans. Hier wird das Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland gezeigt und der Liezener Heinz Palme liest aus seinem Buch „Des Kaisers General“. Dazu gibt es kulinarische Highlights und spannende Geschichten aus der Fußballwelt, moderiert von Stadionsprecher Robert Semmler.

Fußballparty in Kalsdorf und Deutschlandsberg

Das Stadion des SC Kalsdorf wird zur Fanzone mit Videowall, Bars und Grillecke. Für die Kleinen gibt es ein Kinderprogramm und Gratis-Eis. Deutschlandsberg verwandelt sich an mehreren Terminen in ein Fußball-Mekka: Der Rathausplatz und die Uptown American Bar sind die Top-Adressen für Public Viewing.

Obersteiermark rockt die EM

Kapfenberg zeigt alle EM-Spiele auf einer 23 m² großen Videowall am Hauptplatz. In Murau sorgt eine LED-Wall im Stadtpark für beste Sicht. In St. Lorenzen im Mürztal wird der Parkplatz neben dem XXX Lutz zur Fanzone, und in Leoben findet ein Deluxe-Public Viewing im Live Congress statt.

Südsteiermark im Fußballrausch

Der SV Straß lädt in die ESV-Halle zum Public Viewing, und in Deutschfeistritz ist trotz Wetterkapriolen das EM-Dorf geplant. In Köflach bietet das Rathaus Café die Spiele auf Großleinwand im Gastgarten.

Weitere Public Viewing Hotspots: Trofaiach: Stadtkultursaal

Kirchberg an der Raab

StarMovie in Liezen

Kindberg

Gröbming: Verein Stoderlspatzen

Fohnsdorf: Hauptplatz

Mühldorf bei Feldbach: SV Mühldorf

Hartberg: Hauptplatz

Schladming: Rathausplatz

Voitsberg: Hauptplatz beim La Corte von Marco Urbano

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2024 um 08:49 Uhr aktualisiert