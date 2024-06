EM 2024: Das sind die Public Viewing-Hotspots in Graz

Heute ist Anpfiff für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland – und die steirische Landeshauptstadt ist im Ausnahmezustand! Zahlreiche Public Viewing-Möglichkeiten laden Fans dazu ein, die Spiele gemeinsam zu erleben.

Graz wird zur EM-Fanzone

Die Grazer EM-Fanzone am Karmeliterplatz bietet Platz für 3.000 Fans und hat täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Viele Gastronomiestände sorgen für das leibliche Wohl. Im Leslie Open Air Kino am Lesliehof kann man die Spiele in Liegestühlen genießen. Auch im Steingarten am Jakominiplatz und im Thaler See-Garten werden die Spiele gezeigt. Das Café Mitte am Freiheitsplatz und die „3 Goldenen Kugeln“ übertragen ebenfalls alle Spiele.

Weitere Highlights in Graz: „Eleven“ in der Kaiserfeldgasse: Tipp-Gruppe und Public Viewing

Tipp-Gruppe und Public Viewing „Flann O’Brien“: Spiele werden drinnen und draußen übertragen

Spiele werden drinnen und draußen übertragen Coffeeshops von Barista: Spiele in St. Peter, am Franziskanerplatz und in Kalsdorf

Spiele in St. Peter, am Franziskanerplatz und in Kalsdorf „Arravané“ im Merkur Campus: Große Videowall und länderspezifisches Street Food

Große Videowall und länderspezifisches Street Food „SanPietro“: Public Viewing mit italienischer und österreichischer Kulinarik

Public Viewing mit italienischer und österreichischer Kulinarik „Färberei“ und „Clocktower“: Alle Spiele live (im Clocktower ohne Ton)

Alle Spiele live (im Clocktower ohne Ton) „Seifenfabrik“: Während der Riverdays