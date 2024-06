Minusgrade im Juni: Hier war es in KÃ¤rnten in der Nacht leicht frostig

Minus 0,2 Grad zeigte das Thermometer in der Nacht auf heute auf 1.437 Metern an. Auf der Flattnitz (Bezirk St. Veit an der Glan) hat es also leichten „Luftfrost“ gegeben, wie die „Österreichische Unwetterzentrale“ nun auf Facebook mitteilt. Zwei weitere Orte verzeichneten in der Nacht Minustemperaturen, wobei es bei der Messstation Liebenau-Gugu (Oberösterreich) mit minus 0,3 Grad noch um ein bisschen kälter war als auf der Flattnitz.

Schon bald wird es deutlich wärmer

„Aber auch ansonsten erinnern die Temperaturen nicht gerade an den Monat Juni“, schreiben die Meteorologen und verweisen auf viele Stationen, die zumindest recht knapp am Nullpunkt dran waren. Schon bald dürfen wir uns aber übrigens über wärmere Temperaturen freuen. Kommende Woche werden nämlich fast überall 30 Grad und mehr erwartet.