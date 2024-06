Unfall in Salzburg: Ersthelfer können 62-Jährigen nicht mehr retten

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 09:04 / ©AdobeStock_262055775



Er war auf der L 102 Richtung von Obertrum in Richtung Seekirchen unterwegs. Dabei kam er über die Gegenfahrbahn aus bislang nicht geklärter Ursache von der Straße ab. In weiterer Folge prallte das Auto frontal gegen einen Baum. Ein entgegenkommender Motorradlenker konnte dem Fahrzeug noch rechtzeitig nach links ausweichen. Der 62-Jährige verstarb trotz Erstmaßnahmen an der Unfallstelle.