Begräbnis von Brigitte Bierlein findet heute statt

Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein wird am 14. Juni begraben.

Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein wird am 14. Juni begraben.

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 09:32 / © Parlamentsdirektion/Johannes Zinner

Um 11 Uhr, am 14. Juni 2024, beginnt die Trauermesse, die von Kardinal Christoph Schönborn zelebriert wird. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Karl Nehammer und Verfassungsgerichtshof-Präsident Christoph Grabenwarter halten die Trauerreden.

Spalier beim Riesentor

Musikalisch begleitet wird die Messe von den Wiener Philharmonikern mit Mozarts feierlichem Requiem in d-Moll. Nach dem Requiem wird der Sarg für die Verabschiedung zum Riesentor geleitet. Viele Menschen, die mit ihr zu Lebzeiten zu tun hatten, stehen dann hier Spalier.

Beisetzung am Zentralfriedhof

Um 14.45 Uhr startet der Trauerkondukt zum Zentralfriedhof, wo Brigitte Bierlein in einem Ehrengrab beigesetzt wird. Die Trauerfeier leitet ihr geistlicher Beistand, Pater Stefan Reuffurth, Pfarrer von Ober St. Veit.

Wer war Brigitte Bierlein?

Neben ihrer „Rolle“ als Österreichs erster Kanzlerin, zu der sie von Bundespräsident Van der Bellen nach dem Ibiza-Skandal ernannt wurde, war sie zwischen 2018 und 2019 unter anderem auch Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Zudem arbeitete sie für die Staatsanwaltschaft und Oberstaatsanwaltschaft Wien und die Generalprokuratur. Am Montag, den 3. Juni 2024, ist sie dann nach kurzer schwerer Krankheit verstorben – kurz bevor sie 75 Jahre alt wurde und genau an jenem Tag, an dem sie vor fünf Jahren als Bundeskanzlerin angelobt wurde.