Gewitter am Wochenende – danach kehrt der Sommer ein

Während am Wochenende noch Gewitter in Kärnten erwartet werden, ist zum Wochenstart eine Wetterbesserung in Sicht.

Während am Wochenende noch Gewitter in Kärnten erwartet werden, ist zum Wochenstart eine Wetterbesserung in Sicht.

Am heutigen Freitag soll es demnach jedenfalls noch größtenteils trocken und vor allem in den östlichen Landesteilen Kärntens sonnig bleiben. Auch der Samstag startet sehr sonnig in den Tag, ehe sich von Oberkärnten her im Laufe des Tages erste Quellwolken bilden. „Im Laufe des Nachmittags sind dann auch schon einzelne, gewittrige Schauer unterwegs“, weiß der Meteorologe im Gespräch mit 5 Minuten.

Hier könnten die Schauer auch kräftiger ausfallen

Während es in Unterkärnten, speziell im Klagenfurter Becken, bis zum Abend hin sonnig und trocken bleiben dürfte, erwarten die Gebiete rund um die Hauptstadt in der Nacht auf Sonntag ebenfalls Regenschauer. „Vor allem in grenznähe zur Steiermark könnten kurzzeitig in Kärnten auch kräftigere Schauer dabei sein“, so der Experte. Generell dürfte es die Steiermark auch am Wochenende wieder stärker treffen als Kärnten. „In den Kärntner Gebieten werden sich die Auswirkungen im Rahmen halten.“

Zum Wochenstart wird es sommerlich

Am Sonntag lockern sich die Wolken dann wieder etwas auf, es wird meist sonnig. Vor allem über den Bergen könnte aber auch der ein oder andere Regenschauer noch einmal mit dabei sein. „Im Großteil Kärntens bleibt es dennoch überwiegend trocken“, erklärt der Meteorologe. Und dann zum Wochenstart endlich die erlösende Nachricht: Der Sommer kehrt in Kärnten ein. „Die Temperaturen steigen deutlich an, am Montag haben wir bis zu 26 Grad, am Dienstag oder Mittwoch könnte dann auch der erste 30er im Juni dieses Jahr geknackt werden“, so der Experte abschließend.