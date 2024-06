Mord in Vösendorf: Wer kennt diese drei Männer?

Sasa K., Milovan D. und Sasa J. werden verdächtigt, am 29. Mai 2024 im bewussten und gewollten Zusammenwirken zwei Männer im Alter von 29 und 66 Jahren aus dem Bezirk Mödling im Zuge einer Streitigkeit durch wuchtige Faustschläge und Fußtritte gegen Gesicht und Oberkörper schwer verletzt zu haben.

Opfer mussten sofort ins Krankenhaus

Nachdem ein Zeuge die Polizei verständigte, flüchteten die Beschuldigten mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Opfer wurden in die Landeskliniken Wr. Neustadt und Mödling verbracht.

66-Jährige starb – nun Fahndung

Der 66-Jährige verstarb am 13. Juni 2024 an den Folgen der lebensgefährlichen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt ordnete die Veröffentlichung der angeschlossenen Fotos der Beschuldigten an. Hinweise zum Aufenthalt der Beschuldigten werden an die Polizeiinspektion Vösendorf unter der Telefonnummer 059133-3343 erbeten.

