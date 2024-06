Vermisstensuche in Villach nimmt glückliches Ende

Ein 86-jähriger Villacher, der in einer Seniorenresidenz untergebracht war und an Demenz leidet, wurde am gestrigen Donnerstagvormittag, den 13. Juni, als vermisst gemeldet. Auch die Rettungshundestaffel des Samariterbundes wurde daraufhin am späten Nachmittag, um 17.44 Uhr, zum Einsatz alarmiert. „Der Abgängige konnte im Zuge der Suchaktion wohlbehalten aufgefunden werden“, erklären sie nun auf Facebook in einem Posting. Neben der Samariterbund Rettungshundestaffel Kärnten stand auch das Stadtpolizeikommando Villach im Einsatz.