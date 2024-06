Randalierer entzündeten Bengalos mitten in Klagenfurt

Einige Personen haben Kärnten-Fahnen über die Regenbogenzebrastreifen in Klagenfurt am Heuplatz gelegt.

Am Abend

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 10:54 / ©Leserfoto

Die beiden Regenbogenzebrastreifen am Heuplatz in Klagenfurt scheinen einigen Personen gestern Abend ganz besonders ein Dorn im Auge gewesen zu sein. Sie haben sich auf die Insel in der Mitte der beiden Fahrstreifen gestellt und dort Pyrotechnik gezündet. Mehrere Augenzeugen berichten gegenüber 5 Minuten: „Sie haben außerdem Kärntner Fahnen auf den Regenbogenzebrastreifen gelegt und Flugblätter geworfen.“ Auf diesen kritisiert man, dass „Politiker und Konzerne den öffentlichen Raum im Juni mit ihrer Regenbogenpropaganda verunstalten würden“.

©Leserfoto | Unbekannte Männer haben gestern Abend… ©Leserfoto | …bei den Regenbogenzebrastreifen in Klagenfurt… ©Leserfoto | …Pyrotechnik gezündet, Kärnten Fahnen auf die Zebrastreifen gelegt und Flugblätter geworfen.

Erhebungen seitens der Polizei werden geführt

Wie Waltraud Dullnig von der Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten bestätigt, sei der Polizei der Fall bekannt. „Derzeit werden Erhebungen seitens der Polizeiinspektion Heiligengeistplatz geführt“, so Dullnig.