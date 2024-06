Spendenaktion für Feuerwehren in der Steiermark und im Burgenland gestartet

Von Montag, dem 17. bis Freitag, dem 21. Juni 2024, werden in ausgewählten BILLA und BILLA PLUS Märkten in der Steiermark und im Burgenland spezielle Sacherwürfel angeboten. Der gesamte Reinerlös aus dem Verkauf dieser Sacherwürfel kommt den Freiwilligen Feuerwehren in den betroffenen Regionen zugute. Die Sacherwürfel sind für 2,99 Euro pro Stück erhältlich.

©BILLA / Robert Harson

„Wir möchten unseren Beitrag leisten“

Peter Gschiel, Vertriebsdirektor von BILLA in der Steiermark und im Süd-Burgenland, betont: „Wir sind erschüttert über die Auswirkungen der heftigen Unwetter und möchten unseren Beitrag leisten, um den Einsatzkräften zu helfen. Deshalb haben wir diese Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der unsere Kunden und Kundinnen in 24 BILLA PLUS und drei BILLA Märkten die Möglichkeit haben, Sacherwürfel zu kaufen. Jeder Kauf unterstützt direkt die Florianis vor Ort.“

Teilnehmende Märkte in der Steiermark: BILLA PLUS, Graz, Josef-Pock-Straße 37

BILLA PLUS, Graz, Schönaugürtel 26

BILLA PLUS, Graz-Eggenberg, Gaswerkstraße 2

BILLA PLUS, Graz, Wiener Straße 351

BILLA PLUS, Graz, Triester Straße 371

BILLA PLUS, Graz, Annenstraße 65

BILLA PLUS, Seiersberg-Pirka, SC Seiersberg Top 1/1/8

BILLA PLUS, Kapfenberg, Siegfried-Marcusstr.7

BILLA PLUS, Kapfenberg, Wiener Str. 35a – ECE

BILLA PLUS, Leibnitz, Dechant Thallerstraße 34

BILLA PLUS, Voitsberg, Am Vorum 3 / Innovationspark

BILLA PLUS, Deutschlandsberg, Frauentaler Straße 25

BILLA PLUS, Feldbach, Grazer Str. 35

BILLA PLUS, Leoben-Leitendorf, Pichlmayergasse 16

BILLA PLUS, Judenburg, Burggasse 67

BILLA PLUS, Mürzzuschlag, Grazer Straße 36

BILLA PLUS, Gleisdorf, Europastraße 4

BILLA PLUS, Knittelfeld, Kärntnerstraße 75

BILLA PLUS, Hartberg, Im HATRIC 1

BILLA PLUS, Liezen, Werkstrasse 3

BILLA PLUS, Trofaiach, Gößgrabenstraße 1

BILLA PLUS, Voitsberg, Grazer Vorstadt 56

BILLA PLUS, Köflach, Mühlgasse 17

BILLA, Bad Radkersburg, Halbenrainerstraße 14