Vermisst: 14-Jähriger in Tirol gesucht

„Bisher durchgeführte Erhebungen zu Bezugspersonen, insbesondere in Innsbruck und Schwaz, ergaben keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort“, sagt die Polizei in Tirol. Er ist in etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, circa 75 Kilogramm schwer, sportlich schlanke Statur, dunkelbraune Augen, dunkelbraune mittellange Haare mit Stirnfransen bis über die Augen. Um zweckdienliche Hinweise an das LKA Tirol unter 059133- 70333 oder PI Jenbach 059133- 707252 wird ersucht.

UPDATE am 14. Juni 2024: Der Junge konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2024 um 14:35 Uhr aktualisiert