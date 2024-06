Unbekannte stehlen Zigarettenautomaten in Kärnten

Unbekannte haben in Rangersdorf in der vergangenen Nacht einen Zigarettenautomaten gestohlen.

Bisher noch unbekannte Täter haben in der Nacht auf heute, am 14. Juni gegen 3.05 Uhr, einen Zigarettenautomaten in der Gemeinde Rangersdorf (Bezirk Spittal, Kärnten) gestohlen. Diesen haben sie gewaltsam aus der Wandhalterung gebrochen und in weiterer Folge abtransportiert. Durch die Tat ist ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden, wie die Polizei nun berichtet.