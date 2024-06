Graz: Ärztlicher Bereitschaftsdienst gesichert

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 11:32 / ©Screenshot "google maps"

Der ärztliche Bereitschaftsdienst, der im Jahr 2022 noch Kürzungen befürchten musste, ist dank intensiver Verhandlungen zwischen der Stadt Graz und dem Land Steiermark gerettet worden. Ursprünglich standen Einschnitte wie das Ende der ärztlichen Visitendienste nach 23 Uhr im Raum, doch diese konnten abgewendet werden. Ab 2023 wurde der Dienst unter dem neuen Namen MedMobil 1450 gestärkt und der Stützpunkt am Marburgerkai verlegt. Die Dienstärzt haben nun ihre Einsatzbasis in den Räumlichkeiten des Grazer Parkraum- und Sicherheitsservices (GPS).

Graz sichert langfristige Finanzierung mit Vertrag

Die Sicherstellung von Transport und Unterbringung der Dienstärzte ist nun vertraglich zwischen der Stadt Graz und der Gesundheitsversorgungs-GmbH geregelt. Zur finanziellen Absicherung hat der Grazer Gemeinderat heute einen Beitrag von 137.500 Euro für das zweite Halbjahr 2024 beschlossen, ab 2025 sind es jährlich etwa 300.000 Euro.

„… noch näher an die Bedürfnisse der Bevölkerung herangerückt“

„Durch die Neuaufstellung ist der bereitschaftsärztliche Visitendienst noch näher an die Bedürfnisse der Bevölkerung herangerückt. Die Ärztinnen und Ärzte können schnell auch in den Nachtstunden zu den Menschen gelangen“, erklärt Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ). „Der freiwillige Beitrag der Stadt Graz gewährleistet ein funktionierendes Versorgungssystem, insbesondere außerhalb der üblichen Ordinationszeiten. Ich bin froh über den einstimmigen Beschluss des Gemeinderats“, so Krotzer weiter.