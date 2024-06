Wetterextreme in der Steiermark: Von Starkregen zur Sommerhitze bis 32 Grad

Nachdem die Steiermark vergangene Woche von heftigen Unwettern gebeutelt wurde und sich diese Woche vorübergehend erholen konnte, ist bereits die nächste Kaltfront im Anmarsch: Am Samstagnachmittag sollen erneut starke Regenfälle auf die Steiermark treffen, die bis Sonntag anhalten.

Kaltfront bringt Niederschläge und Sturmböen

Ein Meteorologe der Geosphere Austria warnt vor einer bevorstehenden Kaltfront, die besonders im südlichen Randgebiet und in den Niederungen für kräftige Niederschläge, Starkregen und Regenschauer sorgen soll. „Die Böden sind bereits sehr gesättigt, daher kann es auch zu umstürzenden Bäumen kommen, da wir zusätzlich starken Wind erwarten“, erklärt der Meteorologe gegenüber 5 Minuten.

©Screenshot „zamg.at“ Am Samstagnachmittag sollen erneut starke Regenfälle auf die Steiermark treffen, die bis Sonntag anhalten.

Nächste Woche soll die 30-Grad-Marke geknackt werden

„Die Aussichten auf Besserung sind ab Montag in Sicht“, betont der Experte gegenüber 5 Minuten. „Am Dienstag könnten wir die 30-Grad-Marke knacken, und am Mittwoch sollen die Temperaturen sogar auf 30 bis 32 Grad klettern. Auch am Donnerstag bleibt es warm, bevor sich die Lage am Freitag leicht abkühlen soll.“