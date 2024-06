Drogenparty eskalierte: Kärntner wollten fliehen und wurden geschlagen

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 12:14 / ©Spitzi-Foto-stock.adobe.com

Eine 27-jährige Frau und ein 35-jähriger Mann (beide aus Kärnten) stehen im Verdacht gestern Früh, um 7.35 Uhr, in einer Wohnung in Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) eine 20-jährige Frau und einen 28-jährigen Mann (auch beide aus Kärnten) ausgeraubt zu haben. Voraus ging dem Raub ein Streit im Zuge einer Drogenparty in der Wohnung, wie die Polizei nun berichtet.

In Justizanstalt eingeliefert

Als die beiden Opfer flüchten wollten, wurden sie von den Verdächtigen verfolgt, in weiterer Folge geschlagen, beraubt und mit einem Pfefferspray besprüht. Geraubt wurden zwei Mobiltelefone, eine Brieftasche und ein Longboard. Der 28-jährige Mann wurde dabei im Bereich des Kopfes und der Augen verletzt. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die 20-jährige Frau blieb unverletzt. Die Täter konnten von einschreitenden Polizeibeamten nach kurzer, versuchter Flucht vor Ort festgenommen werden. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.