Hochwasserschutz in Graz: Stadt präsentiert umfassende Maßnahmen

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 12:18 / ©Foto Fischer

Angesichts der zunehmenden Häufigkeit von Starkregenereignissen betont Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) die Dringlichkeit der Maßnahmen: „Die jüngsten Starkregen haben uns erneut vor Augen geführt, wie wichtig Hochwasserschutz und eine vorausschauende Stadtentwicklung für Graz sind. Überschwemmungen wie am vergangenen Wochenende sind bedauerlicherweise keine Seltenheit mehr. Daher sind Hochwasserschutzprojekte von entscheidender Bedeutung. Sie schützen nicht nur effektiv vor den Folgen von Hochwasser, sondern tragen auch durch ökologische Maßnahmen zum lokalen Klimaschutz bei.“

Erfolgreiche Umsetzung des Sachprogramms Grazer Bäche

Ein Schlüsselprojekt ist das Sachprogramm Grazer Bäche, das in enger Zusammenarbeit zwischen Stadt, Land und Bund umgesetzt wird. Dieses strategische Programm zielt auf eine umfassende Sanierung der Hochwasserabwehr in den Siedlungsgebieten von Graz ab. Neben dem Schutz vor Hochwasser liegt der Fokus auch auf der ökologischen Wiederherstellung und der Schaffung erlebbarer Gewässer für die Bevölkerung.

„Deutliches Zeichen für konsequente Herangehensweise an den Hochwasserschutz“

„Die bisherige Umsetzung des Programms ist ein deutliches Zeichen für unsere konsequente Herangehensweise an den Hochwasserschutz“, betont Robert Wiener, Abteilungsleiter für Grünraum und Gewässer. „In den letzten 18 Jahren wurden 18 Rückhaltebecken errichtet und etwa 18 Kilometer Fließgewässer ausgebaut. Dadurch wurden wir wirksam vor den schlimmen Szenarien bewahrt, wie sie sich in anderen Katastrophengebieten gezeigt haben. Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass eine hundertprozentige Sicherheit an Gewässern nicht möglich ist. Eigenverantwortung bei Bauvorhaben und Selbstschutzmaßnahmen werden daher immer wichtiger.“

Integrierter Hochwasserschutz in Stadtentwicklung und Flächenwidmung

Der Hochwasserschutz ist fest in das Stadtentwicklungskonzept (STEK) und den Flächenwidmungsplan (FLÄWI) der Stadt Graz verankert. Diese strategischen Dokumente legen verbindliche Richtlinien für die Flächennutzung, Bebauungsplanung und Bauverfahren fest, um die Stadt effektiv vor den Auswirkungen von Extremwetterereignissen wie Hochwasserkatastrophen zu schützen.

„Wir streben eine zügige Beschlussfassung an“

„Die laufenden Änderungen des STEK und des FLÄWI sind entscheidend, um Naturgefahren in der zukünftigen Bauentwicklung besser zu berücksichtigen“, erklärt Bernhard Inninger, Leiter des Grazer Stadtplanungsamts. „Wir streben eine zügige Beschlussfassung an, um die Weichen für eine resiliente Stadtentwicklung zu stellen.“

Neue Maßnahmen für eine nachhaltige Zukunft

Im Rahmen der aktuellen Änderungsverfahren des STEK und des FLÄWI wurden wichtige Neuerungen beschlossen, um den Herausforderungen des Klimawandels und der Urbanisierung gerecht zu werden. Diese beinhalten die Sicherung von Grünflächen, den Erhalt von Naturräumen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Resilienz gegenüber Extremereignissen.