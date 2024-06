Erste Hitzewelle des Jahres kommt: So heiß wird es jetzt bei dir

Am 14. April, also vor genau zwei Monaten, wurden 31,7 Grad in Deutschlandsberg (Steiermark) gemessen. Generell wurden die wärmsten zehn Temperaturen an diesem Tag erreicht, wie die „Österreichische Unwetterzentrale“ berichtet. Seitdem konnte der 30er nicht mehr geknackt werden, im Juni wartet man bisher vergeblich auf wärmere Temperaturen. Aber damit soll nun bald Schluss sein.

Prognosen zeigen: Fast überall fällt der 30er

Wie auch ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten bestätigt: „Am Dienstag oder Mittwoch dürften wir die 30 Grad fast überall knacken.“ Das zeigen auch Prognosen der „Unwetterzentrale“, die für beide Tage teils deutlich über 30 Grad in den meisten österreichischen Regionen erwarten. Lediglich in Vorarlberg dürfte es etwas „kühler“ werden, hier könnte lediglich am Dienstag der 30er knapp geknackt werden.

Am Mittwoch wird es richtig warm

Den 30er in diesem Jahr noch nicht geknackt haben übrigens Wien, Salzburg und eben Vorarlberg. Während bei ersteren beiden die Marke wohl relativ sicher fallen wird, könnte es in Vorarlberg eben knapp werden. Die Spitzentemperaturen werden laut der Prognosen am Dienstag im Süden und Osten mit bis zu 31 Grad liegen, am Mittwoch könnte das Thermometer ebenfalls im Süden und Osten bis zu 34 Grad – mit Spitzenwerten im Südosten – anzeigen.

©Screenshot „Unwetterzentrale“ / ubimet | Während am Dienstag nur stellenweise der 30er „fällt“… ©Screenshot „Unwetterzentrale“ / ubimet | …dürfte am Mittwoch der 30er (fast) überall geknackt werden.

Vor der Hitze kommen noch Gewitter

Bevor es so heiß wird, kommen allerdings noch einmal Gewitter, die vor allem im Südosten des Landes auch kräftiger ausfallen könnten, wie ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten erklärte. Es könnte dementsprechend auch problematisch werden: „Die Böden sind bereits sehr gesättigt, daher kann es auch zu umstürzenden Bäumen kommen, da wir zusätzlich starken Wind erwarten“, so der Meteorologe.