Sirenenalarm in Hart bei Graz: Auto landet in Bach

„Vom Einsatzleiter BM Markus Mayer wurde festgestellt, dass das ungebremst abgestellte Fahrzeug über die Böschung in den Bach rutschte, jedoch nur leichte Schäden an der Karosserie waren und keine Betriebsmittel in den Bach gelangten“, heißt es seitens der Feuerwehr bei Hart in einem Facebook-Posting.

15 Florianis im Einsatz

Glücklicherweise kam es dabei nur zu leichten Karosserieschäden, Betriebsmittel gelangten keine ins Wasser. Die Einsatzstelle wurde umgehend abgesichert und das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehrkräfte gesichert. Zur Bergung des Autos forderte der Einsatzleiter das WLF Kainbach mit einem Kran an. Über den Radweg wurde das Fahrzeug schließlich in den Bereich der Eishalle gebracht und dem Besitzer übergeben. Im Einsatz waren die Feuerwehr Hart bei Graz mit insgesamt 13 Einsatzkräfte, sowie die Feuerwehr Kainbach bei Graz mit zwei Mann.