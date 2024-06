Burgerverzicht? Fahrradboten planen Streik ausgerechnet zur EM

Unter dem Motto „Ihr sponsert – Wir streiken“ wurden insgesamt drei Streiktage zur selben Uhrzeit fixiert: Auch am 21. und 25. Juni 2024 (Freitag und Dienstag) wird bewusst in der Zeit der Fußball-Europameisterschaft gestreikt.

Stillstand bei KV-Verhandlungen

Grund dafür ist der seit Monaten anhaltende Stillstand bei den KV-Verhandlungen: „Während die Arbeitgeber Gesprächsverweigerung betreiben, frisst die Inflation die Löhne der Beschäftigten auf. Es ist ein Skandal, dass die Arbeitgeber zwar Unsummen für u.a. UEFA-Sponsoring ausgeben, aber für die Mitarbeiter nicht genug Geld da ist“, kritisiert Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, dieses „Foul-play gegenüber den Beschäftigten“.

Lieferando & Foodora betroffen

In Wien wird bei Lieferando und Foodora gestreikt; in einzelnen Landehauptstädten bei Lieferando (genaue Streikorte am Schluss dieser Meldung). Grund dafür ist der seit Monaten anhaltende Stillstand bei den KV-Verhandlungen. „Die Arbeitgeber und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) sind nicht bereit, mit uns über faire Lohnerhöhungen zu verhandeln, die über der Armutsgrenze liegen“, so Petritsch weiter. Der Monatslohn in dieser Niedrigentlohner-Branche liege mit 1.430 Euro netto deutlich unter der aktuellen Armutsgrenze, die in Österreich seit April 2024 1.572 Euro beträgt. „Von Arbeit muss man aber leben können“, betont Petritsch.

Forderung: Arbeit darf nicht arm machen

„Bei der Forderung nach einer Teuerungsabgeltung für die Fahrradbot:innen reden wir nicht von Luxus oder von Geld auf die Seite legen. Wir reden hier vielmehr davon, dass Arbeit nicht arm machen darf und ein gutes Leben ermöglichen sollte“, so der vida-Gewerkschafter.