Nach Randalen am Heuplatz: „Kärnten ist bunt“

In den frühen Morgenstunden am heutigen Freitag, den 14. Juni, haben einige Unbekannte am Klagenfurter Heuplatz bei den beiden Regenbogenzebrastreifen randaliert – 5 Minuten berichtete exklusiv. Sie legten Kärnten-Fahnen auf die Zebrastreifen, haben mit Flugblättern um sich geworfen und Pyrotechnik angezündet. Die Aktivisten hatten die „Verunstaltung des öffentlichen Raums mit Regenbogenpropaganda“ angeprangert. Nun reagiert auch die Grünen-Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Olga Voglauer auf diese Aktion.

„Das ist besorgniserregend“

„Diese Aktion reiht sich nach dem letztjährigen Angriff auf die Pride in eine ganze Serie von Aktionen ein, die Intoleranz und LGBTQI-Feindlichkeit offen zur Schau zu stellen. Das ist besorgniserregend und zeigt, dass eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, in der sich alle Menschen frei und selbstbestimmt entfalten können, auch heute noch eine Zukunftsvision ist, für die wir kämpfen müssen“, so Voglauer, die betont: „Wir werden der Community den Rücken stärken und so lange für ihre Freiheiten und Rechte aufstehen, so lange es notwendig ist. Wir geben nicht auf. Kärnten ist bunt und Kärnten ist vielfältig.“

Appell an Bürgermeister und Landeshauptmann

Einen Appell richtet Voglauer außerdem an Bürgermeister Christian Scheider und Landeshauptmann Peter Kaiser: „Vor dem Amt der Kärntner Landesregierung und vor dem Klagenfurter Rathaus wehen im Juni bunte Regenbogenflaggen und suggerieren Toleranz, Vielfalt und Gleichberechtigung – dieses Engagement darf allerdings nicht bei Regenbogenfahnen enden. Jetzt ist es Zeit, echte Solidarität zu bekunden, die LGBTQI-Community nicht im Stich zu lassen und die Förderung der Community auf stabile Beine zu stellen, um Kulturräume wie das Querformat nachhaltig abzusichern, wichtige Safe Spaces zu erhalten und einen echten Beitrag für Gleichberechtigung und Respekt in Kärnten zu leisten.“ Die Polizei hat übrigens, wie man gegenüber 5 Minuten bestätigte, Ermittlungen zu dem Vorfall gestartet.