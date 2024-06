Ab 2025: Diese Neuregelung gibt es bei der Handysicherstellung

Veröffentlicht am 14. Juni 2024, 14:26 / ©APA/THEMENBILD

Die bisherigen Bestimmungen waren im Vorjahr vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) mit 1. Jänner 2025 aufgehoben worden – unter anderem, weil sie Sicherstellungen ohne richterliche Genehmigung erlaubten. Darüber hinaus werden weitere Punkte der Strafprozessordnung neu geregelt.

Verstoß gegen Recht auf Privatleben

Die derzeitige Regelung zur Handy-Sicherstellung verstößt laut VfGH gegen das Recht auf Privatleben und das Datenschutzgesetz. Bereits in seinem Erkenntnis stellte das Höchstgericht daher Leitplanken für eine Neuregelung auf: Neben dem Richtervorbehalt wurde etwa auch festgehalten, dass ein Richter im Fall einer Bewilligung auch festzulegen hat, welche Datenkategorien und -inhalte aus welchem Zeitraum und zu welchen Ermittlungszwecken ausgewertet werden dürfen. Außerdem müssten öffentliches Interesse an der Strafverfolgung und die Grundrechte der Betroffenen gegeneinander abgewogen werden.

Ab 1. Jänner 2025

Mit ihrer Neufassung will die Koalition dem nun nachkommen. Der per Initiativantrag eingebrachte Entwurf soll noch einer zumindest kurzen Begutachtung unterzogen und vor dem Sommer im Nationalrat beschlossen werden, hieß es am Donnerstag. Die Neuregelung der Sicherstellung soll dann ab 1. Jänner 2025 gelten, um Richtern, Staatsanwälten und Forensikern Zeit für die Umstellung zu geben.

„Beschlagnahme von Datenträgern und Daten“

Für die Sicherstellung von Daten(-trägern), wie z.B. Smartphones oder Laptops bzw. den damit zugänglichen Cloudservices, wird eine neue Regelung zur „Beschlagnahme von Datenträgern und Daten“ geschaffen. Diese gilt dabei laut einer Aussendung des Justizministeriums für alle Geräte, die Daten speichern, wenn die Strafverfolgungsbehörden auf die Daten zugreifen möchten.

Keine Sicherstellungsanordnung mehr

Will die Staatsanwaltschaft künftig ein Handy sicherstellen, muss sie wie schon bisher ihr Vorhaben begründen – nicht mehr in einer Sicherstellungsanordnung, sondern per Antrag ans Gericht. Dabei müssen die später aufzubereitenden Datenkategorien und Dateninhalte sowie der Zeitraum festgelegt werden. Dies muss dann vom Gericht bewilligt werden, erst anschließend kann die Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme durch die Kriminalpolizei anordnen.

Nur bewilligte Datenkategorien

Anschließend dürfen bei der Datenaufbereitung nur die bewilligten Datenkategorien im bewilligten Zeitraum ausgelesen werden, und zwar ohne eine inhaltliche Bewertung. Aus einer Originalsicherung, die nicht mehr verändert wird, muss dann eine Arbeitskopie erstellt werden. So soll sichergestellt werden, dass tatsächlich nur die „erlaubten“ Daten ausgewertet werden. Erst diese werden dann der Staatsanwaltschaft bzw. Polizei übermittelt.

Gefahr in Verzug

Bei Gefahr in Verzug darf die Polizei weiter das Handy physisch sicherstellen, wenn etwa jemand auf frischer Tat ertappt wird. Für eine Beschlagnahme muss die Staatsanwaltschaft aber weiter das Gericht anrufen.

„Zwei Punkte besonders wichtig“

„Bei der Neuregelung der Handysicherstellung waren mir zwei Punkte besonders wichtig“, so Justizministerin Alma Zadic (Grüne). „Einerseits, dass wir die Vorgaben des VfGH – der uns eine Neuregelung aufgetragen hat – genau umsetzen. Andererseits, dass wir die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften und Kriminalpolizei gerade in den Bereichen Organisierte Kriminalität, Terror und Korruption weiterhin sicherstellen.“ Für Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sind dies „längst überfällige Regelungen, die die Beschuldigtenrechte im Strafverfahren deutlich stärken“, betonte sie bei einer Pressekonferenz. „Es zeigt, dass diese Bundesregierung handelt und hält, was sie verspricht.“

Weiter Punkte sollen reformiert werden

Darüber hinaus sollen weitere Punkte in der Strafprozessordnung reformiert werden. Opfer erhalten die Möglichkeit, gegen eine Anzeigenrücklegung vorzugehen – sie bekommen dazu ab dem ersten Tag Akteneinsicht. Auch Beschuldigten soll sie schon ab dem Anfang zustehen.. Außerdem wird die Prozessbegleitung für minderjährige Zeugen von Gewalt erweitert, Bezirksgerichte und Gerichtshöfe erster Instanz erhalten künftig Spezialzuständigkeiten für Verfahren wegen häuslicher Gewalt.

Staatsanwaltschaft soll entlastet werden

Bei Einbringung eines Antrags auf Einstellungen soll es durch den Wegfall von Fristen zu Vereinfachungen kommen. Zudem sollen Staatsanwaltschaften durch die Vereinfachung der Regeln zur Einleitung von Ermittlungsverfahren entlastet werden. Um Verfahrensdauern zu verkürzen, sollen Ermittlungsverfahren nach zwei Jahren auf Antrag des Beschuldigten von einem Gericht überprüft werden können – bisher war dies erst nach drei Jahren verpflichtend. Laut Edtstadler bekommen Beschuldigte bei Großverfahren außerdem ein subjektives Recht auf Abtrennung „ihres“ Teils – bisher gab es dies nur bei drohenden Verzögerungen. (APA/red 13.06.2024)