Letzte Vorbereitungen für Ironman laufen auf Hochtouren

Am Sonntag geht die 25. Jubiläumsausgabe des IRONMAN Kärnten in Klagenfurt über die Bühne!

Tausende Zuschauer werden am Sonntag entlang der Rennstrecken erwarten, wie am Freitag bei einem Pressegespräch im Seepark Hotel bekannt gab. „[…] Vor 25 Jahren in Klagenfurt geboren und aufgewachsen, hat sich der Ironman Austria zum wichtigsten internationalen Event in unserem Land entwickelt und ist untrennbar mit Klagenfurt und dem Wörthersee verbunden“, betonte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Diesmal ist der Favoritenkreis groß!

Viele Topathleten mit dabei

70 Nationen werden beim IRONMAN in Klagenfurt mit dabei sein, darunter etliche Athleten aus Österreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und Belgien. Neben dem mehrfachen IRONMAN-Sieger Michael Weiss wird auch Georg Enzenberger wieder erwartet. Er belegte im letzten Jahr den 3. Platz und sicherte sich den Titel des österreichischen Meisters! Für knapp 50 Prozent aller Teilnehmenden wird es ihr erster IRONMAN sein. Rund 80 Prozent der Athleten treten zum ersten Mal in Klagenfurt an. Von allen Teilnehmern sind 15 Prozent Damen.